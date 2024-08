Gaza. L’esercito israeliano libera un ostaggio che Hamas teneva in una comunità beduina

Un ostaggio israeliano questa mattina è stato liberato vivo dalle truppe dell’Idf in un tunnel nella Striscia di Gaza meridionale

Lo ha annunciato l’esercito israeliano, aggiungendo che Qaid Farhan al-Qadi di 52 anni, rapito da Hamas nella vicina comunità di Mivtahim, era tenuto prigioniero in una comunità beduina nei pressi della città meridionale di Rahat,. L’operazione è stata guidata dal Comando meridionale dell’Idf, dall’agenzia di sicurezza Shin Bet e dalla 162ma divisione dell’esercito. L’uomo sarebbe in buone condizioni di salute-

Il portavoce dell’Idf Daniel Hagari ha dichiarato che l’operazione per salvare l’ostaggio Farhan al-Qadi è stata “coraggiosa e complessa” e basata su informazioni di intelligence accurate. “Questa mattina, le truppe Shayetet 13, l’unità Yahalom e lo Shin Bet hanno salvato Farhan vivo da un tunnel nel sud di Gaza”, ha detto in una conferenza stampa. “Le truppe sono arrivate nella zona grazie a informazioni precise”, ha detto Hagari che ha spiegato di non poter rivelare altri dettagli sull’operazione per motivi di sicurezza dei rapiti che sono ancora in mano a Hamas. Secondo Haaretz, Farhan è riuscito a fuggire dai suoi rapitori prima di essere salvato dall’esercito israeliano. I soldati hanno cercato di capire se fosse detenuto con altri ostaggi. Il capo di Stato maggiore dell’Idf ha approvato il proseguimento delle operazioni nell’area.