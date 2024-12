Gaza non ha più ospedali: la furia genocida israeliana ha incendiato anche il “Kamal Adwan” l’ultimo in servizio

Con la solita giustificazione priva di prove, che era un nascondiglio per i terroristi, l’esercito israeliano ha distrutto anche l’ospedale Kamal Adwan, l’ultimo ancora funzionate. Hamas chiede una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite. Fino a ieri, il nosocomio ospitava circa 350 persone

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che l’ultimo ospedale importante nel nord di Gaza è “fuori uso” dopo un raid dell’esercito israeliano che continua ad affermare di essere contro i combattenti di Hamas, che però negano con forza che all’interno vi erano suoi uomini. “L’attacco di venerdì contro l’ospedale Kamal Adwan ha messo fuori servizio l’ultima grande struttura sanitaria nel nord della Striscia”, situata a Beit Lahia, ha dichiarato l’organizzazione sul suo profilo X.

Al Jazeera riferisce che le forze israeliane hanno ordinato alle persone che si trovano attualmente negli edifici circostanti l’ospedale assediato di Kamal Adwan (zona colpita ieri da un pesante raid) di evacuare e che, se non ottemperano, gli edifici verranno fatti saltare in aria, il tutto mentre gli attacchi all’ospedale e alle aree circostanti continuano. Poco dopo è arrivata la replica della leadership di Hamas: “Neghiamo categoricamente la presenza di militari o di membri della resistenza nell’ospedale Kamal Adwan, sia di Al-Qassam che di qualsiasi altra fazione”.

“Le bugie – continua Hamas – del nemico sull’ospedale Kamal Adwan – prosegue Hamas – mirano a giustificare l’atroce crimine commesso oggi dall’esercito di occupazione. Le menzogne e gli inganni sionisti non sono una novità. Sono stati preceduti dalla promozione delle stesse accuse contro gli ospedali distrutti dall’occupazione nella Striscia di Gaza. Chiediamo alle Nazioni Unite di condannare la distruzione dell’ospedale Kamal Adwan da parte dell’esercito di occupazione. Chiediamo alle Nazioni Unite di formare un comitato d’inchiesta per esaminare la portata del crimine commesso da Israele nell’area settentrionale della Striscia di Gaza”.

“Le prime notizie indicano come alcune parti chiave dell’ospedale siano state gravemente incendiate e distrutte durante il raid. “Sessanta membri del personale e 25 pazienti sono in condizioni critiche”, spiega l’organizzazione. L’esercito israeliano ha lanciato l’operazione nelle vicinanze dell’ospedale il giorno dopo che il direttore, Hossam Abu Safiya, aveva annunciato la morte di cinque membri dello staff in un altro attacco israeliano.

Oggi il direttore dell’ospedale è stato arrestato dalle forze israeliane, ha affermato il ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato. “Le forze di occupazione hanno portato decine di membri del personale medico dell’ospedale Kamal Adwan in un centro di detenzione per interrogarli, compreso il direttore, Hossam Abu Safiyeh”, si legge in un comunicato del ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Anche l’agenzia di difesa civile di Gaza ha riferito della detenzione di Abu Safiyeh.

In una dichiarazione ufficiale, le forze israeliane per giustifare il massacro del popolo palestinese, hanno descritto l’ospedale come una “roccaforte delle organizzazioni terroristiche” spesso “usata come nascondiglio”. L’esercito ha dichiarato di aver lanciato l’operazione sulla base di informazioni di intelligence. “Le truppe stanno conducendo operazioni mirate e stanno cercando di evitare di danneggiare i civili, i pazienti e il personale medico”, si legge ancora.