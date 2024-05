Gaza. Nuova proposta di Hamas che ora chiede 12 settimane di tregua invece di 6: “no” di Israele

Hamas alza la richieste per il rilascio degli ostaggi e raddoppia le settimane di tregua per un accordo che da sei passano a 12

Hamas ha chiesto che Israele accetti in una pausa dei combattimenti di 12 settimane (invece delle sei settimane discusse in precedenza nei colloqui) e questo ha creato un ostacolo nei negoziati. Lo ha riferito la Cnn, citando tre fonti informate. Israele è fermamente contrario alla richiesta perché ritiene che non sarebbe diverso dall’accettare di porre fine alla guerra.