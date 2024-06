Gaza. Nuova strage di  Israele: almeno 17 civili uccisi in raid sul campo profughi di Nuseirat

Almeno 17 palestinesi tra cui donne e bambini sono stati uccisi questa notte nel campo profughi di Nuseirat dopo pesanti bombardamenti israeliani nel centro di Gaza

Lo riferisce Al Jazeera che cita fonti dei media locali tra cui Radio Hamas. Le prime informazioni, scrive l’emittente panaraba, parlavano di 7 morti in un attacco contro un’abitazione a Nuseirat, ma in seguito è stata confermata l’uccisione di altre persone in un secondo attacco.

Fonti locali citate dall’agenzia di stampa Wafa hanno riferito che i corpi di otto persone sono stati recuperati dopo un bombardamento che ha colpito un’abitazione. Le ambulanze e le squadre civili hanno recuperato anche i corpi di altre cinque persone a seguito di un attacco aereo israeliano contro negozi nel campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale della Striscia. I caccia israeliani hanno preso di mira una casa nel campo di Bureij, provocando l’uccisione di diversi civili e causando diverse vittime, mentre hanno portato avanti le loro incursioni in diverse aree della città meridionale di Rafah.