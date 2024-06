Gaza. Nuova strage israeliana a al-Mawasi: 11 palestinesi uccisi e più di 40 feriti

L’ennesimo attacco delle forze israeliane su al-Mawasi è stata una nuova strage: uccisi almeno 11 palestinesi e ferito più di 40 persone

Lo scrive Al Jazeera che cita fonti mediche nella Striscia. I bombardamenti delle forze israeliane sulla popolazione civile di al-Mawasi ha ucciso almeno 11 palestinesi e ferito più di 40 persone. Lo scrive Al Jazeera che cita fonti mediche nella Striscia. Al-Mawasi dà rifugio agli sfollati vicino alla città di Rafah, nel sud di Gaza. “Israele non vuole una guerra in Libano ma può infliggere notevoli danni a Hezbollah se la diplomazia fallisse”. Così il ministro della difesa di Israele Yoav Gallant. L’Iran ha già risposto che in casi di coflitto in Libano Israele sarà cancellata.