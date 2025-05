Gaza. Nuova strage isreliana: bombardata una scuola, morti 33 sfollati palestinesi. A Jabalia sterminata famiglia di 19 palestinesi

Il genocidio israeliano camuffato da guerra ai terroristi continua senza interruzione. In scuola trasformata in un rifugio per sfollati almeno 33 palestinesi sono morti. Per l’Idf erano terroristi. A Jabalia un altro raid israeliano ha colpito l’abitazione di una famiglia palestinese di 19 persone, tutte morte

Questa notte un aereo israeliano ha bombardato la scuola Fahmi Al-Jarjawi a Gaza City, nella quale trovavano un rifugio un gruppo di sfollati palestinesi. Secondo l’Agenzia di protezione civile di Gaza, ci sarebbero almeno 33 morti. “Il numero dei martiri nel massacro della scuola Fahmi Al-Jarjawi, nel quartiere Al-Daraj di Gaza City, è di almeno 33, con decine di feriti, soprattutto bambini, tra cui diverse donne”, ha dichiarato Mahmud Bassal, portavoce dell’agenzia, all’Afp. A Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, un raid israeliano ha colpito l’abitazione di una famiglia palestinese e altre 19 persone sono state uccise.

L’Idf tenta di giustificare il genocidio in corso, affermando che c’era un centro di comando di ”terroristi chiave” nascosti all’interno della scuola, ma a morire sono solo civili inermi. “Il centro di comando e controllo è stato utilizzato dai terroristi per pianificare e raccogliere informazioni al fine di compiere attacchi terroristici contro i civili israeliani e le truppe dell’Idf nella zona”, ha dichiarato l’esercito in una nota. L’esercito israeliano ha sostenuto di aver adottato “molte misure” per mitigare i danni ai civili, tra cui l’uso di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e forme di intelligence, dichiarazione che per le famiglie delle vittime appare sarcastica.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

