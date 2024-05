Gaza. Nuovo raid israeliano su Rafah: sette palestinesi morti tra cui quattro bambini

L’attacco aereo dell’aviazione israeliana nel nord di Rafah. avvenuto nella notte di oggi venerdì 3 maggio, ha causato la morte di sette palestinesi, tra cui quattro bambini

Lo ha riferito il corrispondente di Al Jazeera dal distretto meridionale di Gaza. Secondo l’emittente gli attacchi militari israeliani si sono intensificati anche in alcune parti del nord di Gaza, come il quartiere di Sheikh Ijlin, cosi’ come nel centro di Gaza, dove testimoni affermano che vi e’ un “costante intenso bombardamento di artiglieria”, aggiunge Al Jazeera. “Un certo numero di vittime sono state trasferite all’ospedale di Al-Aqsa”, riferisce il corrispondente.

A seguito dell’attacco notturno israeliano a Rafah un edificio è stato distrutto e i palestinesi hanno scavano tra le macerie per trovare i corpi delle persone rimaste intrappolate.