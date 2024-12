Gaza. Raid israeliani a tappeto: ucciso cameraman Al Jazeera. A Wafa almeno 20 morti, molti sono bambini

Un giornalista di al Jazeera è stato ucciso in un raid a Gaza, Israele si giustifica definendolo un membro della Jihad islamica

Lo riporta l’emittente Al Jazeera Media Network con sede nel Qatar, secondo cui il cameraman Ahmed al-Louh è stato colpito nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia. “Al Jazeera Media Network condanna con la massima fermezza l’uccisione del suo cameraman, Ahmad Baker Al-Louh, 39 anni, da parte delle forze di occupazione israeliane. È stato brutalmente ucciso in un attacco aereo che ha preso di mira una postazione della Difesa civile nell’area del mercato del campo di Al-Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale”. È quanto riferisce l’emittente in un comunicato precisando che si tratta di “un’uccisione mirata da parte delle forze di occupazione israeliane a Gaza”. Ahmad Baker Al-Louh “stava seguendo le operazioni di soccorso delle forze di difesa civile per una famiglia gravemente ferita in un precedente bombardamento”, ricorda. Al Jazeera “esprime le sue più sincere condoglianze alla moglie e alla famiglia” e “invita tutte le organizzazioni per i diritti umani e i media a condannare l’uccisione sistematica a sangue freddo di giornalisti da parte dell’occupazione israeliana, l’evasione delle responsabilità ai sensi del diritto umanitario internazionale e a portare di fronte alla giustizia gli autori di questo crimine atroce”.

“L’uccisione di Ahmad Al-Louh – ricorda ancora la rete Al Jazeera – è avvenuta solo pochi giorni dopo che le forze di occupazione israeliane avevano preso di mira la sua casa nel quartiere di Da’wa del campo di Nuseirat, dove è stata completamente distrutta. Questo crimine coincide con il primo anniversario dell’uccisione del cameraman di Al Jazeera Samer Abu Daqqa e del ferimento di Wael Al Dahdouh e segue lo schema sin dall’uccisione di Shireen Abu Akleh nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania nel 2022”. Al Jazeera “condanna inequivocabilmente i crimini in corso commessi dalle forze di occupazione israeliane contro giornalisti e professionisti dei media a Gaza. Questa tendenza allarmante richiede attenzione e azioni immediate da parte della comunità internazionale. Esortiamo le istituzioni legali internazionali competenti ad adottare misure pratiche e urgenti per ritenere le autorità israeliane e tutti coloro che sono responsabili dei loro crimini efferati e ad adottare meccanismi per porre fine alla presa di mira e all’uccisione di giornalisti”. La rete “ribadisce il suo impegno a continuare a coprire ciò che sta accadendo a Gaza e in altri territori palestinesi nonostante la chiusura dei suoi uffici a Gerusalemme e Ramallah e i continui attacchi e molestie ai suoi giornalisti”.

Israele accusa il cameraman ucciso idi essere un membro della Jihad islamica. In una dichiarazione, l’esercito afferma di aver condotto un attacco con drone contro un gruppo di “terroristi di Hamas e della Jihad islamica”, con sede negli uffici dell’organizzazione Gaza Civil Defense a Nuseirat. “Il complesso è stato utilizzato dai terroristi per pianificare ed eseguire atti terroristici contro le truppe dell’Idf nell’immediato”, afferma l’esercito. Secondo Tel Aviv, diversi “terroristi” sono stati uccisi nell’attacco, tra cui al-Louh, accusato di aver prestato servizio in precedenza come comandante di plotone nella brigata centrale di Gaza della Jihad islamica.

In un altro bombardamento israeliano su una scuola a Khan Younis, 20 civili palestinesi sono morti, molti dei quali sono dei bambini. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui le forze armate israeliane hanno bombardato una scuola nel sud di Khan Younis, uccidendo almeno 20 persone. precisando che tra le vittime ci sono anche dei bambini e che ci sono molti rimasti feriti. La scuola è gestita dall’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) e si trova vicino al complesso medico Nasser.

In una serie di attacchi aerei condotti dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza 14 palestinesi sono e 30 feriti. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo la quale, un raid in particolare ha colpito una tenda di sfollati nella città di Izbat Beit Hanoun, nel nord di Gaza, provocando la morte e il ferimento di diversi civili. Un altro attacco aereo ha colpito un’abitazione in Nafaq Street, nel centro di Gaza City, causando la morte di quattro persone e il ferimento di molte altre.