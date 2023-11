Gaza, raid israeliano su 3 edifici a Khan Yunis, continua il massacro di civili: 26 morti e 23 feriti gravi

In un attacco israeliano contro un edificio residenziale a Hamad, un quartiere nella zona di Khan Younis. 26 persone sono state uccise e 23 sono rimaste ferite gravemente

Lo riferisce il direttore dell’ospedale Nasser di Khan Yunis, nel centro della Striscia di Gaza, che ha confermato l’uccisione di 26 persone in un raid aereo israeliano che ha bombardato tre edifici residenziali civili della città, che si trova nel distretto di Hamad. Ci sono anche 23 feriti gravi.

Inoltre ci sono almeno cinque palestinesi uccisi e altri due feriti in un’esplosione avvenuta in un edificio in un campo profughi nella città di Nablus, in Cisgiordania. Israele incurante delle accuse di genocidio e crimini di guerra che arrivano in maniere traversale da quasi tutte le nazioni del mondo, ha lanciato un nuovo avvertimento agli abitanti della città nel sud della Striscia affinché si trasferiscano a ovest per evitare il fuoco incrociato, ignorando anche l’avvertimento degli Stati Uniti contrari alla deportazione degli abitanti di Gaza.