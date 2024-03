Gaza. Sono 112 i morti della strage israeliana su civili in coda per il cibo. Le forze armate ebraiche negano d’avere sparato

Si saranno suicidate le 112 persone morte mentre attendevano sotto i camion di ricevere un po si cibo per le loro famiglie?

A sentire le giustificazioni delle forze israeliane parrebbe di si, visto che negano di avere sparato. Sarcasmo a parte, ciò che è accaduto ieri a Gaza City è orrore puro, nella calca dei palestinesi che volevano solo un po di cibo, i soldati israeliani hanno inconfutabilmente sparato sulla folla e 112 persone e oltre 700 sono rimaste ferite, stando ai dati diffusi da fonti sanitari palestinesi. Certamente va puntualizzato che nopn tutti sono morti per le pallottole, alcuni sono stati schiacciati dalla massa che scappava per non essre colpito, ma la sotanda dell’eccido non cambia.

Gli israeliani in un primo momento hanno confermato che le truppe hanno sparato sulla folla, credendo che “rappresentasse una minaccia”, poi di fronte all’indignazione mondale, hanno negato di aver esploso un singolo colpo. Secondo il Times of Israel, solo una decina di morti sarebbe dovuta ai proiettili. Un testimone ha detto all’Afp che la violenza è scoppiata quando migliaia di persone alla disperata ricerca di cibo si sono precipitate verso i camion degli aiuti.

“I camion pieni di aiuti si sono avvicinati troppo ad alcuni carri armati dell’esercito che si trovavano nella zona e la folla, migliaia di persone, ha preso d’assalto i camion”, ha detto il testimone, “e i soldati hanno sparato sulla folla perché la gente si avvicinava troppo ai carri armati.” L’esercito israeliano ha inizialmente affermato che “durante l’ingresso dei camion degli aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza, i residenti di Gaza hanno circondato i camion e hanno saccheggiato i rifornimenti in consegna”.

Dopo tanti cambi di versione dei fatti, come riporta il New York Times, arriva l’ultima ricostruzione del portavoce delle forze armate israeliane, Daniel Hagari, che sostiene che i camion degli aiuti, fattisi strada nella Striscia, “hanno incontrato una folla palestinese che ha cercato di saccheggiare le attrezzature che trasportavano”. Secondo il portavoce, decine di persone sono state uccise dalla calca e dai camion che cercando di scappare le hanno investite, involontariamente. “Non abbiamo sparato alle persone in cerca di aiuti, né dall’alto né da terra”, ha assicurato il militare. Un medico a Gaza ha detto di aver visto decine di corpi di morti e feriti da armi da fuoco, inclusi colpi alla testa, al collo e al mento, distesi lungo la strada, versione che non cambia i fatti: è stata una strage deliberata.