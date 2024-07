Gaza. Strage Israeliana a Khan Yunis: salgono a 90 i morti, metà sono donne e bambini e oltre 300 i feriti

Salgono ad almeno 90, du cui oltre metà sono donne e bambini, i civili palestinesi uccisi in un attacco israeliano, condotto con raid aerei che hanno bombardato un’area dove si erano rifugiati i palestinesi sfollati nella zona di Khan Younis nel sud di Gaza

Lo riporta Al Jazeera, aggiungendo che il ministero ha affermato che il numero dei feriti in seguito all’attacco è salito a 289. Nonostante il massacro di civili, non c’è certezza che gli obiettivi degli israeliani siano stati colpiti, non si conoscono l condizioni del comandante della brigata Khan Yunis di Hamas, Rafa’a Salameh e del comandante dell’ala militare Muhammad Deif, per stessa ammissione del premier Benjamin Netanyahu.

Secondo i dati inizialmente forniti dal ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, il bilancio del raid era di 71 palestinesi morti e 289 feriti. Le vittime sono poi salite a 90. L’Idf ha affermato che l’attacco ha preso di mira il comandante della brigata Khan Yunis di Hamas, Rafa’a Salameh, e il comandante dell’ala militare di Hamas Muhammad Deif, dicendo che si trovavano in un edificio basso tra la zona di al-Mawasi e Khan Younis, in una zona civile, ma non in una tendopoli di sfollati palestinesi.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in conferenza stampa nella sede del ministero della Difesa a Tel Aviv dopo il raid ad al-Mawasi vicino Khan Yunis a Gaza, ha dichiarato di aver approvato l’attacco una volta accertato che non vi fossero ostaggi nell’area e dopo aver ricevuto informazioni soddisfacenti sulla probabile entità dei danni collaterali e sulla natura delle munizioni da utilizzare. Lo riporta il Times of Israel. “Prima di tutto, secondo l’intelligence, non c’erano ostaggi nelle vicinanze; in secondo luogo, volevo sapere l’entità dei danni collaterali; e in terzo luogo, ho chiesto di conoscere il tipo di armi. Quando ho ricevuto risposte che mi hanno rassicurato, ho dato la mia benedizione all’operazione“, ha dichiarato il premier israeliano.

Netanyahu ha anche confermato che “Non c’è certezza assoluta” se il capo dell’ala militare di Hamas Mohammed Deif e il suo vice Rafa’a Salameh siano stati uccisi nel raid israeliano di ieri su al-Mawasi vicino Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, ma “in un modo o nell’altro” Israele eliminerà tutti i vertici di Hamas, ha detto il premier israeliano in una conferenza stampa organizzata nella sede del ministero della Difesa a Tel Aviv.