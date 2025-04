Gaza. Testimone: i 15 medici uccisi a Rafah  “Avevano le mani legate, è stata un’esecuzione”

“Avevano ancora le divise della Mezzaluna e fori di proiettile sulla fronte. Chi ha fatto fuoco ha mirato bene”

Lo ha detto a Repubblica il dottor Ahmad Al-Farra, 55 anni, primario di Pediatria dell’ospedale Nasser di Khan Yunis. Il video pubblicato dal New York Times (sopra postato) smentisce la versione ufficiale data dall’Esercito israeliano che inizialmente aveva detto di essersi trovato davanti a soggetti sospetti e senza nessuna evidente segnale identificativo. L’Idf poi di fronte alla prova inconfutabile delle immagini, ha ammesso di aver sbagliato e ha aperto un’inchiesta.

Intervistato da Fabio Tonacci, il medico testimone che per primo il 30 marzo scorso ha potuto vedere i cadaveri dei paramedici ritrovati nella fossa comune scavata non lontano dal luogo dove sono state assaltate le ambulanze e gli altri mezzi del convoglio di soccorso. È lui che ha fatto una prima analisi delle salme. “Per me ci sono pochi dubbi, è stata un’esecuzione. Li hanno uccisi pur sapendo che erano operatori umanitari”, ha detto.

Il sanitario ha spiegato i motivi che lo spingono a parlare di “esecuzione”: “Ho visto che tre corpi avevano ai polsi i segni dei lacci. Qualcuno gli ha legato le mani prima di sparargli. Quando li hanno portati in ospedale avevano ancora le divise della Mezzaluna addosso, come è possibile sbagliarsi? Li hanno colpiti deliberatamente”, ha affermato.

“Ne ho visti diversi ma non tutti, perché c’era troppa gente e troppa confusione nella sala. Quelli che ho potuto esaminare avevano fori di proiettile sulla fronte e sulla parte alta del torace, anche questo mi fa pensare a un’esecuzione. Chi ha sparato ha mirato bene, questo è molto chiaro”. Continua incalzato dal giornalista.

“Dallo stato in cui si trovavano, si capiva che erano passati circa 7 giorni dal momento del decesso. Avevano molta sabbia addosso perché li hanno interrati in una sorta di fossa comune. Di sicuro non sono morti per un raid aereo, tutte le ferite che ho visto erano da arma da fuoco”.

E c’è un sopravvissuto l’unico della strage che però “No, credo che abbia paura a parlare ancora, teme ritorsioni per la sua famiglia che sta a Gaza”.

"Ogni giorno muoiono cento palestinesi. La palese bugia dell'esercito israeliano che all'inizio ha detto che le ambulanze avevano le luci spente e avanzavano in modo sospetto ora ha attirato l'attenzione del mondo, ma qui si muore ogni giorno sotto il fuoco dei soldati. È un massacro che va fermato, ma nessuno dice niente a Israele. E temo che anche questa volta andrà così".