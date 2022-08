Gazprom blocca consegne gas alla Francia  per 4 giorni per “manutenzione” ma attende di ricevere i pagamenti  

Gazprom sospenderà “completamente” le forniture di gas naturale al gruppo francese Engie, a partire dalle 4, orario di Mosca, del 31 agosto, ovvero da domani, fino alle 4 del 3 settembre e fino a quando non riceverà tutti i pagamenti per il gas

Lo ha comunicato il colosso russo che ha anche confermato l’interruzione del gasdotto Nord Stream 1 fino a quando non riceverà tutti i pagamenti. Ufficialmente il fermo al trasporto di gas di Mosca verso l’Europa sarà per “manutenzione” tecnica del gasdotto, ma appare evidente con l’aggiunta di “fino a quando non riceverà tutti i pagamenti”, che i veri motivi potrebbero essere altri.

Appaino chiare infatti le parole del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che torna ad attaccare le sanzioni contro Mosca scattate dopo l’invasione dell’Ucraina. “Vi è una garanzia che, a parte i problemi tecnologici causati dalle sanzioni, nulla interferisca con le forniture. La Russia era e rimane pronta ad adempiere a tutti i suoi obblighi, ma le sanzioni imposte non consentono i normali lavori di manutenzione e riparazione, né permettono la registrazione legale della restituzione dei componenti e delle strumentazioni necessarie ai loro luoghi d’origine”.

Infine Dmitri Peskov ha rassicurato che le forniture di gas russo direttamente in Germania sotto il Mar Baltico, riprenderanno una volta terminati i lavori di manutenzione.