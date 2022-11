Gazprom non ridurrà volumi gas a Moldavia: “Ma se violate pagamenti interromperemo forniture”

Il colosso russo del gas segnala “regolari violazioni da parte moldava degli obblighi contrattuali in termini di pagamento delle forniture di gas russo”

Il colosso del gas russo Gazprom ha comunicato su Telegram che la società “Moldovagaz” della Moldavia ha sanato la violazione del pagamento delle forniture di gas russo nel mese di novembre. Pertanto, Gazprom ha deciso di non ridurre la fornitura di gas verso la stazione di pompaggio di Sudzha in Ucraina per il gas destinato alla Moldavia.

“Allo stesso tempo, però, richiamiamo l’attenzione – scrive Gazprom – sulla regolare violazione da parte moldava degli obblighi contrattuali in termini di pagamento delle forniture di gas russo. Gazprom si riserva quindi “il diritto di ridurre o interrompere completamente le forniture di gas in caso di violazione del loro pagamento”.

All’inizio dell’inverno in Moldavia il problema del gas e del riscaldamento è assai sentito dalla popolazione, che da mesi protesta contro il Presidente Maia Sandu e ne chiede le dimissioni anche a causa della gestione dell’economia del Paese ex sovietico.