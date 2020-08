Gela. Calogero Valenza, scomparso in Egitto: 2 giorni fa sarebbe stato bloccato in aeroporto, poi più nulla

Di un giovane di Gela, Calogero Nicolas Valenza, di 27 anni, non si hanno più notizie: due giorni fa sarebbe stato bloccato in aeroporto. La Farnesina si è attivata

Calogero Nicolas Valenza, gelese 27enne che lavora come Pr in Spagna, da due giorni è introvabile. La sua famiglia di Gela, padre metalmeccanico e madre casalinga, da domenica scorsa non hanno più contatti con il giovane, quando sarebbe stato fermato dalla polizia egiziana per accertamenti all’aeroporto de Il Cairo dove era arrivato da Barcellona per andare a trovare un’amica.

Secondo quanto appreso, il giovane sarebbe stato segnalato e potrebbe essere stato fermato per un problema di droga. A darne notizia è la stessa famiglia che riferisce di avere appreso dalla Farnesina che il ragazzo è stato fermato dalla polizia egiziana per accertamenti. I genitori assistiti dall’avvocato Nicoletta Cauchi, infatti hanno cercato di rintracciarlo chiedendo anche aiuto al nostro ministero degli Esteri e all’ambasciata italiana al Cairo.

L’ultimo contatto con la famiglia, risale alle 11 di domenica, quando Nicolas, che vive e lavora in Spagna da 4 anni, ha telefonato alla madre confermando che in serata sarebbe partito per l’Egitto e che si sarebbe fatto sentire una volta arrivato a destinazione. Ma da quel momento non c’è stato più alcun contatto e il telefono cellulare risulta irraggiungibile.

Il ministero degli Esteri italiano ha assicurato che sono stati attivati i canali diplomatici per garantire al giovane italiano ogni suo diritto.