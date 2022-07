Gela (CL). Schianto mortale nella notte: 17enne perde il controllo dello scooter e muore. Ferito il passeggero

Ancora una tragedia nella notte. Un giovane è deceduto: dopo avere perso il controllo del suo scooter si è schiantato al suolo. Inutile l’intervento del 118

È accaduto intorno alle 2 di questa notte in via Manzoni, a Gela, in provincia di Caltanissetta. La vittima è Rocco Bellia di 17 anni. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo che viaggiava con un passeggero, era alla guida di uno scooter Aprilia, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si schiantato sull’asfalto. Nell’impatto il 17enne sarebbe morto sul colpo, mentre il ragazzo che era seduto dietro è rimasto ferito.

Sul posto, sono arrivati i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per Bellia se non costarne il decesso. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti di polizia di Stato.