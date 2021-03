Gela (CL). Scontro tra due auto, diversi i feriti, di cui uno gravissimo trasportato in elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, nello scontro tra due auto diverse persone sono rimaste feriti, uno in modo grave trasportato in elisoccorso

È accaduto intorno alle 9 di questa mattina sulla stradale 115 in cda spina santa, nei pressi del cimitero di Gela in provincia di Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, due auto, Renault Clio e una Ford SW, forse per la pioggia che ha reso viscido l’asfalto, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Nel terribile impatto gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti e per uno di essi è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia che si è occupata dei rilievi.

