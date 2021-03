Gela (CL). Si schianta con l’auto contro un palo: perde la vita un cinquantenne

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, un uomo è deceduto a seguito di un incidente autonomo

È accaduto intorno alle 13,30 sulla Sp 83, nei pressi del Castello federiciano in territorio di Gela. La vittima è Giuseppe Gibella di 50 anni di Gela. Secondo quanto la momento ricostruito, l’uomo viaggiava su una Mercedes classe C 220, quando per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro un palo. Nel terribile impatto Gibella è deceduto. Si tratterebbe di un incidente autonomo.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica, sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per il 50enne. La strada è stata bloccata per consentire gli interventi.