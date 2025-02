Gene Hackman, la moglie e il loro cane trovati morti nella loro casa in New Mexico: indagini in corso

Il mondo del cinema sotto shock, il noto attore statunitense premio Oscar Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa, sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico insieme al loro cane: le indagini sono all’inizio

Al momento, le autorità non avanzano l’ipotesi violenta, ma l’esatta causa non può essere ancora chiarita. Lo sceriffo, Adan Mendoza, della contea di Santa Fe, nel New Mexico, ha affermato: “Possiamo confermare che Gene Hackman e sua moglie sono stati trovati morti mercoledì pomeriggio nella loro residenza di Sunset Trail. C’è un’indagine in corso”.

Lo sceriffo ha anche aggiunto che da un prima visione della scena, non ci sono evidenti indicazioni di un atto criminale, ma non ha fornito la causa del decesso né ha detto quando la coppia potrebbe essere morta. “Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un’indagine preliminare sulla morte, in attesa dell’approvazione di un mandato di perquisizione.”

In attesa che venga fatta luce sulla vicenda, il cinema entra in lutto per la scomparsa di una delle sue leggende: Gene Hackman aveva 95 anni e la moglie Betsy Arakawa, pianista classica, ne aveva invece 63. I due erano sposati dal 1991 e da tempo si sono ritirati a vita privata. L’ultimo film di Hackman risale infatti al 2004, trasferendosi da Los Angeles al New Mexico.

Gene Hackman verrà ricordato come uno degli attori più rispettati e versatili di Hollywood, la cui carriera si è estesa per oltre cinque decenni. Nato nel 1930, ha esordito nel mondo del cinema negli anni ’60, ma è negli anni ’70 che la sua carriera decolla: tra i suoi film più iconici c’è Il braccio violento della legge di William Friedkin (1971), in cui interpreta il detective Popeye Doyle, un ruolo che gli valse il suo primo Oscar come Miglior attore protagonista; dopo altri grandi film come La conversazione di Francis Ford Coppola (1974), Frankenstein Junior di Mel Brooks (1974) e Quell’ultimo ponte di Richard Attenborough (1977), eccolo nei panni di Lex Luthor nei film di Superman che hanno segnato un’epoca.

Nel corso di una carriera durata più di sei decenni, Hackman ha ricevuto due premi Oscar, due Bafta, quattro Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.