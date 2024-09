Le truppe ucraine nella regione di Kursk hanno ucciso centinaia di loro commilitoni che cercavano di arrendersi alle truppe russe

Lo ha dichiarato alla TASS il maggiore generale Apty Alaudinov, vice capo del dipartimento politico-militare principale delle forze armate russe e comandante della squadra speciale cecene Akhmat. “Abbiamo dozzine di soldati prigionieri in questa direzione, mentre il numero dei prigionieri uccisi dai loro stessi compagni per impedire loro di essere portati qui deve essere nell’ordine delle centinaia”, ha detto Alaudinov.

Il comandante ha aggiunto che far uscire i soldati ucraini catturati dalla zona di combattimento non è un compito facile. “Le formazioni ucraine stanno facendo tutto il possibile per impedirci di portare i prigionieri alle nostre spalle. Ho anche notato che le formazioni ucraine sembrano concentrarsi meno sulla nostra distruzione che sulla distruzione dei loro stessi combattenti che hanno deciso arrendersi”, ha spiegato il comandante.

Il maggiore generale Alaudinov ha anche dichiarato che dall’inizio dell’incursione nella regione di Kursk, nel solo nel distretto di Sudzha, le forze armate ucraine hanno perso almeno 7.000 soldati. Il Ministero della Difesa russo, ha aggiunto che in totale in tutti i combattimenti nella regione di Kursk il nemico ag oggi ha perso più di 12.200 militari, 96 carri armati, 42 veicoli da combattimento di fanteria, 77 veicoli corazzati da trasporto truppa, 656 veicoli corazzati da combattimento, 401 veicoli a motore, 90 cannoni di artiglieria, 26 sistemi missilistici a lancio multiplo, inclusi sette lanciarazzi HIMARS e cinque M270 MLRS, otto sistemi missilistici terra-aria, due trasportatori -veicoli caricatori, 22 stazioni di guerra elettronica e sette stazioni radar di controbatteria, due sistemi radar di difesa aerea, otto veicoli del genio, tra cui due veicoli per lo sgombero ostacoli e un veicolo per lo sminamento UR-77.