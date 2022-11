Generale Angioni: “Attenzione la ritirata russa da Kherson è una trappola”

“La ritirata russa da Kherson potrebbe essere una trappola, il pericolo di una controffensiva da parte delle truppe di Putin è alto”



A dirlo è il generale Franco Angioni, già comandante delle truppe terrestri Nato nel Sud Europa, secondo cui Putin potrebbe avere simulato la ritirata da Kherson con l’obiettivo di attirare in una trappola quanti più soldati ucraini possibili. La preparazione e l’accumulo delle risorse sono segnali anticipatori.

Sempre secondo quando detto dal generale in un’intervista rilasciata al “Messaggero”, le forze di difesa di Kiev sarebbero a conoscenza degli insidiosi piani del nemico e starebbero già costruendo un piano strategico per evitare la minaccia e sarebbe stato il comando operativo “Sud” ad aver riferito attraverso i canali social dei tentativi russi di attirare le forze armate in determinati insediamenti e dunque è importante avere più informazioni possibili per evitare catture.

Non solo per il Generale Angioni, ma anche per Natalia Houmeniouk, portavoce del Comando meridionale ucraino, citata dal sito di notizie Obozrevatel, la ritirata russa da Kherson sarebbe in realtà una trappola. La strategia di Putin per convincere Zelensky alla resa è oramai chiara: lasciare gli ucraini al freddo e al buio durante l’inverno.