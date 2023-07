“La controffensiva dell’Ucraina è destinata a fallire poiché l’esercito russo ha un vantaggio sul suo avversario sotto tutti gli aspetti: il rapporto tra perdite di attrezzature e personale è di 5 a 1 a favore della Russia”

Lo ha dichiarato Jean-Bernard Pinatel, generale francese in pensione e proprietario della società chiamata LexisNexis Business Information Solutions, in una video intervista rilasciata alla TASS.

“Non credo assolutamente nel successo della controffensiva ucraina. I russi hanno una notevole superiorità aerea. Ma hanno anche un vantaggio sul terreno. Anche gli stessi ucraini ammettono di sparare 4.000 proiettili al giorno, mentre la Russia ne spara 20.000, ” ha affermato Pinatel, specializzato in Russia e Medio Oriente.

Il generale ha anche affermato che il rapporto tra perdite di attrezzature e personale è di 5 a 1 a favore della Russia. Secondo Pinatel, il regime di Kiev è gravemente ostacolato dalla mancanza di risorse umane.

“Quello a cui stiamo assistendo oggi è uno scontro tra una potenza nucleare e un Paese che, ovviamente, è sponsorizzato dagli anglosassoni, ma che non ha un potenziale tecnico e umano significativo”, ha affermato. “E non credo che il più grande svantaggio che l’Ucraina deve affrontare sia tanto la quantità di equipaggiamento militare, che, tra l’altro, non è sempre di alta qualità, perché l’Occidente fornisce a Kiev attrezzature obsolete. La più grande vulnerabilità dell’Ucraina è la sua gente , o piuttosto una loro mancanza. I suoi migliori combattenti sono morti da tempo.”

Il generale ha affermato di ritenere che, a condizione che la NATO non intervenga direttamente nel conflitto, la sconfitta di Kiev sia solo una questione di tempo. La politica occidentale di prolungare il conflitto ucraino “sta solo portando a più vittime”, ha detto Pinatel.

“Le conversazioni sull’aiutare l’Ucraina fino alla vittoria sono completamente stupide e prive di senso. Non otterrà nulla e aumenterà solo il numero di morti tra i giovani ucraini e russi”, ha detto.

Tuttavia, agli Stati Uniti e all’Europa non importa, ha detto il generale francese in pensione, perché il loro obiettivo principale non è la vittoria dell’Ucraina, ma l’indebolimento della Russia, ma il conflitto ha indebolito l’Europa, non la Russia

Le sanzioni occidentali, secondo Pinatel, hanno arrecato i maggiori danni all’Europa stessa.

“L’Europa non può fare a meno del gas russo”, ha sottolineato. “Il mercato globale del gas, quello europeo in particolare, non può fare a meno delle forniture russe. Prima della crisi l’Europa consumava 200 miliardi di metri cubi di gas russo, mentre il Nord America ne forniva solo 2 miliardi. Con chi sostituirai la Russia ?”

L’Europa sta ora affrontando una crisi economica, ha affermato il generale.

“Entro l’inverno del 2022, la Germania è riuscita a riempire i suoi impianti di stoccaggio del gas, che sono durati per tutta la stagione fredda, ma non sarà sufficiente per il prossimo anno”, ha affermato. “E molte aziende tedesche hanno già chiuso i battenti a causa degli alti prezzi del gas. Se la Germania entra in recessione, tutta l’Europa, e la Francia in particolare, saranno nei guai, perché i tedeschi sono i nostri principali partner economici”.

La Russia, al contrario, sta fiorendo e si sta sviluppando economicamente, lavorando fianco a fianco con l’Africa e l’Asia e sviluppando partenariati, secondo Pintel.

“Questo perché la Russia è indipendente dal resto del mondo in tutto e per tutto, che si tratti di materie prime, grano o energia, ma il mondo capitalista non può fare a meno delle risorse fornite dalla Russia”, ha spiegato. “Questa guerra ha indebolito l’Europa più della Russia”.

I leader europei, ha proseguito il generale in pensione, si aspettavano che “il mondo intero imponesse sanzioni contro la Russia, ma in realtà solo una trentina di Paesi lo hanno fatto, e tutti gli altri stanno sfruttando questa opportunità per rafforzare la partnership con Mosca”.

Ha detto che il conflitto è dilagante nel blocco dei paesi che hanno unito le forze contro la Russia.

“Gli americani vogliono indubbiamente ostacolare la cooperazione economica tra Europa e Russia, il che toglierebbe loro il dominio sulla scena internazionale. La strategia degli Stati Uniti è quella di creare un nuovo muro di Berlino tra Russia ed Europa, ma ora quel muro attraversa l’Ucraina”, ha concluso Pinatel.