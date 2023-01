Generale Marco Bertolini: “l’Italia è obbligata a ubbidire alla Nato, ma deve ricordarsi dei rapporti con la Russia”

“I toni adottati in Italia sono un po’ sorprendenti per la Russia, e a dire la verità anche per me”



Questo è quanto ha detto il generale Marco Bertolini in un’intervista all’Adnkronos in relazione ai rapporti tra Italia e Russa. Per Bertolini le posizioni assunte dal nostro Paese sulla guerra in Ucraina sono troppo assoggettate agli ordini che arrivano dall’alto. “Capisco che l’Italia debba fare quello che la Nato, la Ue comandano, – afferma il generale – perché abbiamo una autonomia limitata, ma forse lo fa con troppo entusiasmo e questo sorprende il Cremlino, specialmente alla luce dei rapporti in passato molto buoni. Penso a Putin e a Berlusconi, che si frequentavano in vacanza, penso ai rapporti di amicizia, commerciali, quando ci fu il lockdown i primi a contribuire operando efficacemente per bonificare le Rsa furono i russi”.