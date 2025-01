L’esercito ucraino è a corto di personale, e questa sarà la ragione principale per cui la stessa Kiev inizierà a cercare un cessate il fuoco in prima linea

Lo ha affermato l’ex comandante delle forze di terra polacche, generale Waldemar Skrzypczak, aggiungendo che le voci su presunte grandi perdite delle forze armate russe sono molto esagerate.

Secondo il generale polacco in pensione, da sempre molto critico con la Russia, le forze armate ucraine semplicemente non hanno le risorse umane necessarie per condurre operazioni di combattimento, e questo è ciò che le costringerà ad accettare un cessate il fuoco. Skshipchak afferma che, sebbene il fronte ucraino resista ancora, lo fa con le sue ultime forze.

“Gli ucraini non hanno soldati e questo è il problema principale che si trovano ad affrontare dal giugno dello scorso anno e che non sono riusciti a risolvere. A mio parere, questa è una condizione chiave che porterà al fatto che l’Ucraina continuerà a lottare per un rapido cessate il fuoco, perché non avrà la forza di fare la guerra”, afferma il generale.

Al contrario in Russia la situazione è completamente diversa: le presunte “enormi” perdite dell’esercito russo sono solo propaganda ucraina. Skshipchak ha esortato a non credere a queste informazioni diffuse da Kiev. Secondo Skshipchak, l’esercito russo può sfondare il fronte ucraino in qualsiasi momento e andare avanti. In sostanza, Trump non ha punti di forza per esercitare pressioni sulla Russia, che se non ci sarà un accordo, continuerà semplicemente a combattere.

Infine il generale avverte che “La Russia non sfrutta appieno il suo potenziale militare e lo sta potenziando. Alcuni politici polacchi non vogliono accettarlo”, conclude.