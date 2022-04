Generale Tricarico: “Biden e l’EU non vogliono la pace, mai pronunciata la parola negoziato o stop alle armi”

“La parola ‘negoziato’ non è mai stata pronunciata né dal presidente degli Usa Biden, né dal segretario della Nato Stoltenberg, né dal segretario di Stato americano Blinken, né dal primo ministro britannico Johnson. Questo è molto grave, perché i primi tentativi per raggiungere un accordo sono avvenuti in modo molto improbabile. So quel che dico: Joe Biden non vuole la pace“

Questo è quanto ha affermato il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, nel programma “Tagadà” su La7, nella punta in onda lunedì 11 aprile.

Il generale ha risposto alla domanda del conduttore che gli ha chiesto se è normale che in questa fase del conflitto, né il presidente Biden, né segretario della Nato Stoltenberg, né von der Leyen hanno mai detto proviamo a fremare le armi e negoziamo. La risposta del generale è stata dura: “Un tentativo serio di strutturazione importante dei negoziati non è mai stato fatto da nessuno e soprattutto dagli Usa e dalla Gran Bretagna. Se andiamo a scorrere tutti gli interventi pubblici o non pubblici dei personaggi che ho menzionato, non troveremo mai parole come ‘negoziato’ o frasi come ‘cessate il fuoco’. Evidentemente non vogliono la pace”.

Infine Tricarico ha spiegato: “Se non la vuole Biden, non la vogliono tutti gli altri, perché Stoltenberg è la diretta cassa di risonanza di Biden e gli inglesi addirittura superano per perentorietà e aggressività gli americani. Questa è la situazione, è inutile girarci intorno: Biden vuole vedere Putin nella polvere”.