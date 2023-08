Generale Vannacci su Paola Egonu: “Giusto che giochi con l’Italia, ma l’italiano da 8mila anni è identificato con la pelle bianca”

Il libro del generale Roberto Vannacci, “Il Mondo al contrario”, ha spaccato l’Italia, sia nell’opinione pubblica che nella politica, dove la spaccatura è anche all’interno delle coalizioni

Le parole del militare, mai paragone fu più azzeccato, sono state come una bomba esplosa tra la gente, fatto emergere distanze tra i normali cittadini e all’interno delle stesse coalizioni, a partire da quella del destra centro, che almeno come pensiero, avrebbe dovuto essere solidale con il Generale.

Il generale Roberto Vannacci in una intervista a TvPlay sul suo libro ‘Il mondo al contrario’ ha affermato che: ”Paola Egonu non solo è bravissima, ma è anche molto intelligente perché non si è lamentata. E’ giustissimo che giochi con l’Italia. Quando vedo una persona con la pelle scura non la identifico subito come italiana. L’italiano da 8mila anni è identificato con la pelle bianca. Se vede una persona dalla pelle scura non pensa ad un italiano. Ciò non toglie che possa essere italiano. Anche su Wikipedia viene specificato che Egonu sia nata da genitori nigeriani”.

Vannacci poi ha aggiunto: “Anche se Paola Egonu è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità. Le etnie sono tutte uguali, la presenza di Egonu in Nazionale non toglie e non aggiunge nulla”.

Infine Vannacci ha commentato il coming out fatto sul giocatore del Cagliari Jakub Jankto, uno dei primi calciatori ad aver dichiarandosi omosessuale. “Mi interessa solo che si gareggi con persone dello stesso sesso biologico. Non ho niente da ridire sul caso Jantko perché, da maschio, va a competere con dei maschi. Non conosco Jantko, se è bravo è giusto che giochi in Serie A”.