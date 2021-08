Geo Barents autorizzata a sbarcare 322 migranti ad Augusta, Salvini: “Lamorgese, dove sei?”

La nave Geo Barents, battente bandiera norvegese, con a bordo 322 clandestini, dopo giorni di attesa è stata autorizzata a sbarcare ad Augusta

La nave Geo Barents di Medici senza frontiere, dopo essere stata autorizzata dalla ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, competente in materia, sta facendo rotta verso il porto di Augusta, dove in giornata farà sbarcare i 322 clandestini, di cui 95 sono minori (82 sono non accompagnati), recuperati nei giorni scorsi in diversi interventi, davanti le coste libiche.

L’autorizzazione è stata data nelle serata di ieri :“Dopo diversi giorni di attesa che cominciavano a impattare sulle condizioni psicologiche e fisiche delle persone, – commentano dalla ong – siamo felici di poter sbarcare in un luogo sicuro”.

Di diverso tono il commento dell’ex ministro Matteo Salvini : “Rave party con morti e feriti che durano giorni, orde di baby gang che terrorizzano da tempo la riviera romagnola e non solo, dopo navi francesi e tedesche, oggi una nave con bandiera norvegese lascerà 322 immigrati in Italia. Lamorgese, dove sei?”.

