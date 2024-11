La polizia antisommossa ha operato un centinaio di arresti e sgomberato completamente la piazza davanti al parlamento georgiano dai manifestanti che si sono spostati lungo Rustaveli Avenue

Il ministero dell’Interno della Georgia ha annunciato che durante la manifestazione di venerdì sera, secondo giorno di proteste, 150 persone sono state arrestate ed ha precisato che gli arrestati sono stati eseguiti per “disobbedienza agli ordini della polizia” e per “atti di teppismo” nel corso della quale la polizia ha utilizzato proiettili di gomma, gas lacrimogeni e idranti per disperdere migliaia di persone. Lo scrive la Tass.

Le proteste sono state innescate dalla dichiarazione del primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze che ha annunciato che il partito al potere Sogno Georgiano – Georgia Democratica ha deciso di congelare qualsiasi trattativa di adesione all’UE fino alla fine del 2028 e di rifiutare qualsiasi finanziamento da parte del blocco. Secondo il funzionario, la decisione è stata motivata dal ricatto regolare da parte dell’UE in relazione ai colloqui, insieme alla richiesta di abrogare alcune leggi recenti e agli inviti a sanzionare i funzionari georgiani.

La dichiarazione di Kobakhidze ha suscitato indignazione tra alcune persone e Giovedì è iniziata una manifestazione che si è trasformata in scontri tra manifestanti e agenti di polizia, che hanno utilizzato gas lacrimogeni e idranti. La polizia ha arrestato circa 150 persone.

Il primo ministro Irakli Kobakhidze ha dichiarato che la Georgia è determinata a prevenire uno scenario simile al colpo di stato ucraino organizzato dall’Occidente in Ucraina.

“Uno scenario simile al colpo di stato “Maidan” dell’Ucraina non può essere attuato in Georgia perché le istituzioni del paese sono forti e la sua gente è saggia”, ha detto il primo ministro Irakli Kobakhidze.

“I radicali e i loro sponsor stranieri hanno ripetutamente cercato di inventare una scusa per tentare di organizzare rivolte e trasformare la Georgia in un’altra Ucraina. Devono ancora rendersi conto che, a differenza dell’Ucraina del 2013, la Georgia è un paese indipendente con istituzioni forti e, soprattutto, persone sagge, la cui determinazione nessuno può scuotere. Uno scenario simile a quello di Maidan non può essere attuato in Georgia”, ha sottolineato in un briefing.