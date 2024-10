Sogno Georgiano, partito al governo in Georgia, secondo i dati della Commissione elettorale centrale, dopo il conteggio del voto elettronico e poi di quello manuale dei voti del 97% dei seggi elettorali, ha vinto le elezioni parlamentari con il 54,24% dei voti

Festeggiamenti per le strade dei georgiani per la vittoria di Sogno georgiano

Ieri 26 ottobre, si sono svolte in Georgia le elezioni parlamentari. Si è trattato delle prime elezioni nel paese con l’utilizzo di urne elettroniche installate nel 74% dei seggi elettorali e che hanno coperto quasi il 90% degli elettori. Secondo la Commissione elettorale centrale, l’affluenza alle urne è stata del 58,94%.

Con il primo spoglio dei voti elettronici il partito filo russo al governo “Sogno georgiano”, è risultato in testa col 52,99% dei voti, Si è passati quindi al conteggio manuale dei voti con schede cartacee, che secondo i dati della Commissione Elettorale Centrale, dopo il conteggio manuale dei voti del 99,26% dei seggi elettorali, il Sogno Georgiano ha ottenuto il 54,23% dei voti, la Coalizione per il Cambiamento il 10,82%, il partito Movimento Nazionale Unito il 10,1%, il Partito Georgia Forte La coalizione ha ottenuto l’8,75%, mentre il partito Gakharia For Georgia ha ottenuto il 7,75% dei voti. L’affluenza alle urne è stata del 58,84%.

I tre partiti dell’opposizione avevano già dichiarato prima della prima pubblicazione dei dati elettorali, di non riconoscere i risultati delle elezioni, dichiarazione confermata anche a scrutino quasi terminato.

Va precisato che in queste elezioni erano presenti circa 48.000 osservatori locali e internazionali, oltre a più di 2.800 giornalisti dei media georgiani e stranieri che hanno seguito il voto, che se avessero notato brogli li avrebbero pubblicati, cosa che al momento non è avvenuta. A confermare la regolarità del voto c’è anche il risultato del voto all’estero, nel quale “Sogno georgiano” esce sconfitto rispetto agli altri partiti, secondo i dati forniti dalla Commissione elettorale centrale (CEC) dopo aver contato i voti del 74,62% dei seggi elettorali infatti, ha ottenuto appenna il 17,73%, mentre la Coalizione per il Cambiamento ha ottenuto il 29,076%, il partito Movimento Nazionale Unito il 20,839%, la coalizione Strong Georgia il 14,053%, mentre il partito Gakharia For Georgia ha ottenuto l’8,4495% dei voti.

È evidente che si trova all’estero ha votato per il cambiamento e l’entrata nell’Eu, mentre chi vive in Georgia è più attaccato alle sue radici che sono russe, ma per l’Occidente se vincono i “cattivi”, è perché ci sono state interferenze russe, se invece vincono i “buoni”, trionfa la democrazia. Cioè quel sistema occidentale che lascia liberi i popoli di scegliere quello che decidono i burocrati Europei.

Alle elezioni di sabato hanno partecipato ben 18 partiti, compreso il partito al governo Sogno georgiano, che è al governo già da 12 anni. Il presidente della Commissione elettorale centrale della Georgia (CEC), Giorgi Kalandarishvili, ha dichiarato che le elezioni parlamentari sono un successo durante un briefing dopo la fine delle votazioni. “Alla fine, possiamo tranquillamente dire che le elezioni sono state un successo <…>. Le elezioni si sono svolte in un’atmosfera pacifica e calma”, ha detto ai giornalisti.