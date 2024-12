La presidente della Georgia Zurabishvili ha detto che non si dimetterà dal suo incarico nonostante la scadenza del suo mandato perché il parlamento è ‘illegittimo’: “Resto il vostro presidente; non esiste un parlamento legittimo”

Lo ha detto la presidente della Giorgia, Salome Zurabishvili il cui mandato scade il prossimo 14 dicembre, nel suo discorso televisivo: “Rimango il vostro presidente; non esiste un parlamento legittimo. Di conseguenza, il parlamento illegittimo non può eleggere il nuovo presidente. Pertanto, l’insediamento non avrà luogo. E il mio mandato continuerà finché non ci sarà un presidente legittimamente eletto”, ha detto Zurabishvili in un messaggio televisivo. indirizzo.

Salome Zurabishvili, nonostante tutte le istituzione, finanche l’Alta Corte che ha valutato i ricorsi delle opposizioni, ha certificata l’esito delle elezioni parlamentari che hanno visto la vittoria del partito “Sogno Georgiano”, al potere da 10 anni, continua a non volere riconoscere il nuovo parlamento e da soggetto super partes, quale dovrebbe essere un presidente della Repubblica, è scesa in piazza con i manifestanti, ma stavolta potrebbe essere arrestato.

Il 14 dicembre infatti, come da legge, il parlamento georgiano eleggerà il nuovo presidente, che il partito al governo in Georgia, che ha la maggioranza assoluta, ha individuato nell’ex calciatore del Manchester City Mikheil Kavelashvili. Appare pertanto evidente che se Zurabishvili continuasse la sua protesta, potrebbe essere arrestata.