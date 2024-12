 Georgia. L’ex presidente Zurabishvili ha lasciato il palazzo e si è insediato il presidente eletto Mikheil Kavelashvili – Video

Zurabishvili, forse preoccupata per un possibile arresto, non ha mantenuto la promessa ed ha lasciato il palazzo presidenziale. Oggi la Costituzione prevede l’insediamento del presidente eletto il 14 dicembre

Lo ha riferito un corrispondente della RIA Novosti. Salome Zurabishvili andando via, si è rivolta ai manifestanti riuniti davanti il palazzo del parlamento, dove oggi si svolgerà la cerimonia di inaugurazione per l’insediamento di Mikheil Kavelashvili che è entrato ufficialmente in carica come presidente della Georgia.

Zurabishvili ha affermato che ha lasciato il palazzo presidenziale portando con sé “legittimità e bandiera”, ma “rimarrà con il popolo” e si batterà per indire nuove elezioni parlamentari. Lei continua a non riconoscere Kavelashvili come presidente e considera l’intero processo di insediamento una “parodia”.

Zurabishvili afferma di aver ricevuto molte offerte dai paesi partner e di voler visitare paesi stranieri. Ha anche intenzione di prendere parte alla protesta del 31 dicembre e di festeggiare il nuovo anno con i manifestanti in viale Rustaveli.

Il 14 dicembre il parlamento georgiano ha eletto il nuovo presidente, candidato del partito al governo Sogno georgiano, Kavelashvili, che ha ricevuto 224 voti su 300.

Le proteste di massa continuano nella repubblica da più di un mese, iniziate dopo le elezioni parlamentari tenutesi il 26 ottobre. Il partito al governo Sogno Georgiano li ha vinti, ottenendo il 53,93% dei voti. Anche quattro forze politiche dell’opposizione sono entrate nel massimo organo legislativo, ma hanno dichiarato che non avrebbero riconosciuto i risultati del voto e hanno invitato i sostenitori a partecipare alle manifestazioni.