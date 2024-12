“Coloro che vogliono un buon risultato per il Paese, vengano al palazzo [presidenziale]. Lasciate che venga anche Ivanishvili (fondatore del partito al governo) perché è lui che governa tutto e sono pronto a sedermi a un tavolo delle trattative per decidere quando si terranno le elezioni, ma la data delle elezioni deve essere concordata prima del 29 dicembre”

Lo ha detto la presidente georgiana Salome Zourabichvili durante una manifestazione di protesta nel centro di Tbilisi. La presidente ha minacciato il partito al governo Sogno georgiano – Georgia democratica, chiedendo di indire elezioni parlamentari anticipate prima del 29 dicembre, che è il suo ultimo giorno in carica, quando, secodno la costituzione gerogiana, dovrà lasciare la poltrona al nuovo presidente della Georgia, Mikhail Kavelashvili, eletto dal collegio elettorale il 14 dicembre scorso, che si insedierà il 29 dicembre, ponendo fine lo stesso giorno al mandato del presidente in carica scadrà.

Tuttavia, Zourabichvili insiste a volere restare presidente, continuando ad non accettare l’esito delle elazioni parlamentari, certificate da tutti gli organi ufficiali gerorgiani, insistendo nella tesi che l’unica soluzione per risolvere la situazione attuale, ovvero le proteste di una minoranza filo-europeista, è rappresentata dalle elezioni parlamentari anticipate.

Ma il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze domenica scorsa, ha avvisato Zourabichvili sulle conseguenze del cercare di indire nuove elezioni parlamentari, affermando che ciò potrebbe comportare per lei una responsabilità penale, tradotto la presidente rischia di essere arretstata. Secondo Kobakhidze, che cita la costituzione, le elezioni parlamentari in Georgia si possono organizzare solo in presenza di tre casi:

le elezioni di ripetizione vengono nominate quando la Commissione elettorale centrale della Corte costituzionale annulla i risultati delle elezioni;

si tengono elezioni regolari allo scadere del mandato quadriennale dei parlamentari;

le elezioni anticipate vengono indette quando il parlamento vota la sfiducia al governo.

Kobakhidze quindi avvisa che se la presidente si azzarda a indire nuove elezioni parlamentari per qualsiasi altro motivo, dovrà affrontare accuse penali.