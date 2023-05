Georgia riapre i voli con Russia, L’UE: viola sanzioni e insorge Kiev

“Ci rammarichiamo della decisione della Georgia di riprendere i voli da e per la Russia, a seguito della decisione della Russia di togliere il divieto di trasporto aereo in Georgia, la scorsa settimana”

Questo il commento del portavoce per gli Affari esteri della Commissione europea, Peter Stano, nel briefing quotidiano con la stampa., che aggiunge: “Questa decisione delle autorità georgiane solleva preoccupazioni in termini di percorso della Georgia verso l’Ue e di impegno del Paese ad allinearsi alle decisioni europee in politica estera, come previsto dall’accordo di associazione Ue-Georgia”.

Dure critiche anche da Kiev: “Una posizione sbagliata”, commenta il capo dell’ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak, che ha pubblicamente criticato la decisione della Georgia di ripristinare i voli diretti con la Russia.

“La storia ricorda sempre chi ha fatto finta di non accorgersi del genocidio, del nazismo e dei suoi autori. E quasi a nessuno piace questa memoria storica”, ha scritto Yermak spiegando che la Georgia “ha consentito a un’altra compagnia aerea di operare voli diretti per la Russia”.