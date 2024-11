Il partito politico al potere “Sogno georgiano – Georgia democratica” non abolirà mai la legge che vieta la propaganda delle relazioni LGBT anche se ciò complica per diversi anni l’integrazione del paese nell’UE

Lo ha detto il segretario esecutivo del partito, Mamuka Mdinaradze, riguardo alla legge che considera estremista e fuorilegge il movimento LGBT. “Anche se la legge [anti-LGBT] ci crea ostacoli temporanei, non terremo conto di questi cosiddetti ‘valori’ [europei]. È meglio arrivare in ritardo di 2 o 3 anni [per quanto riguarda l’integrazione europea], ma non ritireremo mai, e lo sottolineo, la legge che vieta la propaganda LGBT”, ha detto Mdinaradze durante un briefing. Lo riporta la Tass.

Mdinaradze ha affermato che le autorità georgiane non scambieranno il futuro tradizionale delle generazioni future con il raggiungimento dei “loro obiettivi politici mercantili”, affermando anche che la propaganda LGBT non ha nulla a che fare con i valori europei. “Non vogliamo un’Europa del genere e non possiamo immaginarla”, ha aggiunto.

Il 17 settembre, il Parlamento georgiano ha approvato una legge che vieta la propaganda delle relazioni LGBT e la riassegnazione di genere. I leader dell’UE hanno ripetutamente criticato questa legge, sostenendo che viola i diritti di un certo gruppo di cittadini.

L’ultimo emendamento alla legge mette al bando tutti i matrimoni ad eccezione di quello tra un uomo e una donna, vieta l’adozione di minori da parte di coppie omosessuali e impone sanzioni penali da 1 a 4 anni di carcere per interventi chirurgici di cambio di genere. La legge introduce anche sanzioni per la propaganda LGBT nelle strutture educative; alle emittenti è vietato trasmettere scene omosessuali e pubblicità con contenuti simili. La diffusione di materiale sulle relazioni omosessuali e sulla riassegnazione di genere tra i minori è punita con una multa. Sono ora vietati tutti gli incontri e le manifestazioni pubbliche volte a promuovere il tema LGBT.