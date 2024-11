Il partito al governo, “Sogno Georgiano – Georgia Democratica”, ha deciso di sospendere le consultazioni con l’Unione Europea sull’avvio dei colloqui sull’adesione di Tbilisi all’UE fino al 2028

Lo ha annunciato . come riporta la Tass . il primo ministro del paese Irakli Kobakhidze in un briefing, secondo cui la Georgia deve far capire ai burocrati europei che dovrebbero usare un linguaggio decente con il Paese invece di ricorrere a ricatti e insulti. “Oggi abbiamo deciso di non mettere all’ordine del giorno la questione dell’avvio dei colloqui fino al 2028. Rifiuteremo anche tutti i finanziamenti dell’Unione europea fino al 2028”, ha sottolineato.

Secondo Kobakhidze, l’UE sta danneggiando la reputazione della Georgia, utilizzando la questione dell’avvio dei colloqui come strumento di manipolazione. La decisione del partito al potere consentirà di evitare danni, ha osservato il premier.

Il capo del governo ha anche sottolineato che la Georgia è una nazione orgogliosa e rispettosa con una lunga storia, quindi “è assolutamente inaccettabile che la Georgia consideri l’integrazione nell’Ue come un atto di beneficenza”. Inoltre, secondo le parole di Kobakhidze, la Georgia e l’UE potrebbero arricchirsi a vicenda con la propria cultura e capacità.

Le relazioni della Georgia con l’UE e gli Stati Uniti hanno iniziato a deteriorarsi dopo che il parlamento del paese ha approvato una legge sugli agenti stranieri. L’Unione Europea ha ripetutamente esortato Tbilisi a revocare la legge, ma i leader del partito al governo continuano a insistere sul fatto che l’obiettivo della legislazione è quello di garantire la trasparenza dei flussi finanziari delle organizzazioni non governative attive in Georgia, alcune delle quali hanno cercato di organizzare una rivoluzione nel Paese.