La Casa Bianca è “estremamente insoddisfatta della situazione in Georgia” in vista delle elezioni parlamentari del 26 ottobre. I sondaggi danno il partito al potere Sogno Georgiano vincente e”Gli americani stanno preparando una rivoluzione colorata”

Lo ha affermato il Servizio di intelligence estero russo (SVR), secondo cui gli Stati Uniti stanno preparando qualcosa di simile di quanto accaduto in Venezuaela. “Al ‘maidan di Tbilisi’ vorrebbero pubblicare le ‘prove di falsificazioni’ nelle votazioni, annunciare il non riconoscimento dei risultati elettorali e chiedere un cambio di potere. Inoltre le forze dell’ordine saranno provocate e indotte a reprimere le proteste con la forza,” ha affermato l’agenzia di intelligence. Allo stesso tempo, gli americani stanno elaborando opzioni per una risposta politica ed economica “spietata” all’uso “eccessivo” della forza da parte delle autorità contro “cittadini pacifici”.

L’ufficio stampa della SVR ha sottolineato che in preparazione della rivoluzione colorata, “le organizzazioni non governative georgiane filo-occidentali stanno reclutando un gran numero di persone per monitorare da vicino il processo di voto”. “Hanno il compito di identificare e registrare i ‘fatti imminenti’ sull’uso delle risorse amministrative da parte delle autorità, anche se non esistono. Washington sta fornendo finanziamenti aggiuntivi alle associazioni giovanili dell’opposizione locale, che dovrebbero diventare la ‘locomotiva’ del dopo-guerra. proteste elettorali”, aggiunge l’SVR.

Crescente pressione americana

L’agenzia di intelligence ha inoltre sottolineato che “le forze di opposizione georgiane controllate da Washington rimangono frammentate nonostante gli sforzi americani, e le coalizioni da esse create rimangono molto fragili”. “In questo contesto, il partito al governo Sogno Georgiano potrebbe ottenere il sostegno dell’opinione pubblica. Di conseguenza, gli Stati Uniti temono che una nuova vittoria del partito al governo, continuerò a rifiutare di soddisfare le richieste dell’Occidente che sono in diretta opposizione agli interessi nazionali della Georgia”, ha affermato l’ufficio stampa.

Secondo l’agenzia di intelligence, “la Casa Bianca considera uno scenario del genere inaccettabile”. “Gli americani intendono aumentare su larga scala la pressione sulle autorità georgiane nelle restanti settimane prima delle elezioni per indebolire il più possibile la posizione elettorale del partito Sogno georgiano, usando lo “strumento” delle sanzioni personali contro i massimi dirigenti del partito, i loro familiari e gli sponsor del partito”, ha affermato la SVR.