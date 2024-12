Georgia. Violente proteste con potenti fuochi d’artificio, la polizia ha disperso i manifestanti e occupato la piazza davanti al Parlamento – Video

Non può essere più essere considerata una manifestazioni pacifica quella in corso davanti al parlamento di Tbilisi, dove come si vede dalle immagini i manifestanti hanno usato potenti fuochi di artificio che hanno causato un incendio in una stanza del palazzo governativo

Sono intervenute le forze speciali della polizia che dopo avere usato idranti e gas lacrimogeni, hanno disperso la folla e preso il pieno controllo della piazza davanti al parlamento di Tbilisi. Lo ha riferito un corrispondente della TASS.

Gli agenti del Ministero dell’Interno hanno lanciato una grande quantità di gas lacrimogeni sul viale Rustaveli, dove si trova il parlamento, ed i manifestanti si sono rapidamente dispersi. Al momento la situazione resta tesa all’incrocio tra le vie Chichinadze e Zubalashvili. La polizia al momento ha arrestato circa 200 manifestanti.

I manifestanti nella Rustaveli Avenue, hanno eretto barricate per impedire alle forze speciali di avanzare ulteriormente, Ma gli scontri tra manifestanti e agenti di polizia si sono aggravati in via Chichinadze, vicino al parlamento, dove i manifestanti hanno iniziato a lanciare pesanti fuochi d’artificio contro i poliziotti che in risposta hanno utilizzato gli idranti. Un potente petardo ha rotto una finestra dell’edificio del parlamento georgiano, ed ha innescato il fuoco in una stanza, riferisce il giornalista della TASS.