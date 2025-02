Germania. Afghano 26enne a Monaco si scaglia con l’auto contro la folla: almeno 28 i feriti. Ipotesi attentato

Una Mini guidata da un richiedente asilo afghano di 26 anni è piombata sui partecipanti di una manifestazione indetta dal sindacato Ver.di. Il bilancio è di almeno 28 feriti

Quello che appare un attentato è avvenuto intorno alle dieci e mezza di questa mattina, all’angolo tra la Dachauerstrasse e la Seidlstrasse, non lontano dalla stazione centrale, a Monaco in Germania, mentre c’era il corteo del sindacato dei servizi Ver.di. L’autore di quello che il premier bavarese Söder è un“sospetto attentato”, è un giovane afghano di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine per droga e furti, che alla guida di una Mini Cooper, ha falciato le persone in corteo.

Si è trattato presumibilmente di un attentato” ha detto il ministro presidente della Baviera e leader della Csu, Markus Soeder, giunto sul luogo del fatto a Monaco. “Qualcosa deve cambiare in Germania. Non si può andare avanti di attentato in attentato”, ha aggiunto.

Al momneto i feriti sarabbero 28 tra i quali ci sarebbero anche dei bambini , come ha riferito il sindaco di Monaco , il socialdemocratico Dieter Reiter che si è detto “profondamente sconvolto”.alcuni molto gravi, tra questi anche bambini e secondo Askanews, una donna morta sarebbe morta.

Da chiarire se si tratti di un attentato o un errore di guida. Comunque l’uomo è stato subito fermato e messo in sicurezza stando a quanto riportato in un post su X dalla polizia della capitale bavarese. La polizia sta ascoltando i testimoni e ha invitato chiunque avesse foto o video dell’accaduto a caricare il materiale sul portale apposito della Polizia in modo da poter ricostruire con precisione l’accaduto.