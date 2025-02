“Cosa ha fatto il governo tedesco nei confronti della Russia negli ultimi tre anni? Abbiamo intensificato la spirale dell’escalation. Ci siamo opposti alla Russia verbalmente, finanziariamente e anche con la consegna di armi”

Lo ha detto in un’intervista al giornale Bild, Alice Weidel, candidata alla cancelliera tedesca dell’Alternativa per la Germania, (AFD) che ha accusato il governo di aver alimentato le tensioni con la Russia negli ultimi tre anni con iniziative come la fornitura di armi all’Ucraina.

Secondo Weidel, la consegna all’Ucraina dei carri armati tedeschi, che ora “per la prima volta dalla seconda guerra mondiale vengono utilizzati contro la Russia”, dimostra che il governo tedesco ha completamente dimenticato la storia, riferendosi alla fine delle seconda guerra mondiale, quando i russi entrarono a Berlino e cacciarono i nazisti, liberando la Germania.

Weidel ha anche chiesto che i colloqui sulla soluzione del conflitto ucraino inizino rapidamente e ha sollecitato la fine della politica delle sanzioni, che sta paralizzando l’economia tedesca.

La Germania è il secondo fornitore di armi all’Ucraina dopo gli Stati Uniti. Secondo il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit, dall’inizio del conflitto la Germania ha fornito all’Ucraina vari aiuti per 44 miliardi di euro. Nella proposta di bilancio 2025, il Paese ha stanziato 4 miliardi di euro per il sostegno, la metà della somma spesa quest’anno, ma il Bundestag deve ancora dare il via libera.