Germania. Attacco con coltello al memoriale della Shoah a Berlino: arrestato l’attentatore

Un turista spagnolo è stato gravemente ferito a colpi di coltello in un attacco nei pressi del memoriale dell’olocausto nel quartiere Mitte, vicino all’ambasciata americana, ma non è in pericolo di vita. Arrestato l’uomo sospettato dell’aggressione

Lo riferisce la Bild, secondo cui al momento non sussiste alcun collegamento apparente con l’ambasciata o il memoriale. Dalle prime notizie, un turista spagnolo è stato attaccato tra le steli che compongono il Memoriale della Shoah nel centro di Berlino, a pochi metri dal Bundestag ed è rimasto gravemente ferito. L’uomo che è stato soccorso e portato in ospedale, ha riportato ferite gravi, ma non è in pericolo di vita.

Secondo quanto riporta Tagesspiegel, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 18 e sulla scena del crimine è stato trovato un coltello pieghevole. L’attacco sarebbe avvenuto nella parte settentrionale del Memoriale, l’ambasciata degli Stati Uniti si trova sul lato opposto. Sul posto è arrivata la polizia che ha isolato la zona. Al momento, non si conoscono i motivi dell’attacco. “Non abbiamo assolutamente idea di quale sia stato il movente del crimine”, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Nath che ha confermato che la vittima è un uomo ed è stato trasportato in ospedale.

Il network Rbb afferma che l’uomo ferito è un turista spagnolo di trenta anni. Sempre Rbb riporta alcune dichiarazioni dei testimoni oculari: i due uomini si sarebbero avvicinati, poi uno dei due avrebbe accoltellato l’altro.

Il Memoriale della Shoah si trova nel centro della città ed è uno spazio aperto al quale i visitatori possono accedere liberamente da ogni lato. Il memoriale è costituito da 2711 stele di cemento di diverse dimensioni. Su uno dei lati del memoriale affaccia anche l’ambasciata statunitense.