Germania. Attacco terroristico a Solingen: un uomo ha ucciso 3 morti e ferito 5, poi è fuggito

L’attentatore che sarebbe di origine araba, si sarebbe scagliato sulla folla durante le celebrazioni della “Festa della diversità”. colpendo persone a caso con coltello. Per la polizia è stato un atto terroristico

E’ accaduto nella prima serata di ieri, venerdì 23 agosto durante la festa per il 650° anniversario della città di Solingen, in Germania. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un uomo armato di coltello, ha aggredito diversi passanti a caso, agendo in modo mirato e pugnalando deliberatamente al collo le vittime, uccidendone almeno tre e ferendone cinque, alcuni dei quali sarebbero in gravi condizioni. L’aggressore poi è fuggito

La polizia, come riporta Bild, ipotizza che non si sia trattato dell’aggressione da parte di un folle ma di un attacco probabilmente a sfondo terroristico. Secondo il racconto di un testimone che si trovava davanti al palco dove era in corso un concerto, l’attacco è avvenuto a pochi metri da lui, mentre sul palco stavano suonando i Suprafon di Suzan Köcher. L’uomo ha spiegato che all’improvviso ha capito dall’espressione del volto della cantante Suzan Köcher che qualcosa non andava. “E poi una persona è caduta a un metro da me”. Infine il testimone ha aggiunto che, all’inizio, ha pensato che si trattasse di un ubriaco. Ma quando si è girato, ha visto altre persone stese a terra in pozze di sangue, ha focalizzato cosa stava accadendo.

Per la polizia, secondo quanto scrive la Bild sul sito online, è stato un attacco terroristico. Un portavoce della polizia di Wuppertal, ha sottolineato che “l’aggressore ha pugnalato persone a caso con un coltello. Ecco perché attualmente supponiamo che sia stato un attentato”.

L’ispettore capo Sascha Kresta, portavoce della polizia di Wuppertal, ha detto alla Bild che “al momento si contano tre vittime ferite a morte, cinque ferite gravi e persone sotto shock. Un gran numero di persone sta cercando l’aggressore; vogliamo davvero arrestare l’autore del reato. Ma contemporaneamente sono in corso anche le indagini, la scientifica e le interviste ai testimoni”.

La polizia ha lanciato l’allarme e avviato le ricerche dell’autore del accoltellamento, ma al momento senza esito. La festa cittadina è stata annullata dopo il delitto e un elicottero della polizia sorvola l’area. A Solingen si trovano unità Sek pesantemente armate con circa 40 veicoli speciali provenienti da tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia. Gli incroci stradali sono stati chiusi e ai residenti è stato chiesto di rimanere nelle proprie case ed evitare il centro città.

Il sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, in un messaggio sui social media, ha scritto: “Il fatto che ci sia stato un attacco alla nostra città mi strazia il cuore. Ho le lacrime agli occhi quando penso a coloro che abbiamo perso. Prego per tutti coloro che stanno ancora lottando per la loro vita. Sono anche solidale con tutte le persone che hanno dovuto assistere a tutto questo, devono essere state immagini terribili. Ringrazio tutte le forze di soccorso e di sicurezza per i loro sforzi. Vi chiedo: se credete, pregate con me e se non credete, sperate con me”, ha concluso il sindaco.