Germania. Attentato terroristico a Magdeburgo: auto falcia la folla in un mercatino di natale: 2 morti e 80 feriti – Video

Le autorità del governo regionale della Sassonia-Anhalt affermano chi si tratta attacco terroristico quello accaduto questa sera in mercatino di Natale a Magdeburgo, in Germania

Alla fine il bilancio ancora dell’attentato terroristico avvenuto attorno alle 19.04, è di 2 persone sono morte e 80 ferite, inizialmente si era parlato di 11 morti, numero fortunatamente ridimensionato. Un’auto si è lanciata contro la folla in un mercatino di Natale situato vicino al municipio della città di Magdeburgo, nella Germania centrale. Sul posto, come mostrano diversi video postati sui social media, sono arrivate decine di .ambulanze e paramedici.

Il conducente dell’auto, un suv BMW, che ha guidato per 400 metri tra la folla, è stato arrestato e sarebbe un medico saudita, nato nel 1974, come affermano i media tedeschi. Secondo fonti di sicurezza, l’uomo avrebbe noleggiato il veicolo poco prima dell’attacco alle 19.04. L’uomo arrestato non era precedentemente noto alle forze dell’ordine come un estremista islamico e sarebbe un lupo solitario. La polizia sospetta che a bordo dell’auto ci fosse un ordigno esplosivo, come riporta l’emittente Mdr.

“Sembra ci siano undici morti e sessanta feriti, però è un dato approssimativo, bisogna aspettare le notizie ufficiali” ha detto il nostro ministro degli Esteri Tajani. “Mi pare, dalle immagini che ci sono, che sia un attentato. Noi stiamo seguendo con i nostri consolati a Magdeburgo, al momento non ci risultano italiani – aggiunge il vicepremier -. Ho parlato adesso con l’unità di crisi in ambasciata e la polizia tedesca”.