Germania. “Colpo di scena” al Bundestag: Merz non eletto cancellerie a prima votazione impallinato da 18 franchi tiratori. A Breve si rivota

Choc al Bundestag, per la prima volta nella storia, un cancelliere è stato bocciato al momento della nomina: Friedrich Merz non è stato eletto al primo turno parlamentare, “impallinato” da 18 franchi tiratori

Battuta d’arresto inaspettata per il leader della Cdu che è stato votato da 310 dei 630 parlamentari del Bundestag, sei in meno di quelli necessari per essere eletto cancelliere, “tradito” da 18 deputati dei 328 della coalizione Cdu, Csu e Spd, protagonisti dell’accordo di governo raggiunto ad aprile. Il voto doveva essere solo una formalità, si è trasformato in un boomerang con l’AfD che ha chiesto nuove elezioni in Germania. “Merz dovrebbe farsi da parte e andrebbe spianata la strada per elezioni generali”, ha detto ai giornalisti la leader dell’AfD, Alice Weidel.

Merz ha ricevuto 310 voti a favore, mentre 307 parlamentari hanno detto ‘no’ alla sua elezione come successore di Olaf Scholz. Tre gli astenuti. Un voto è stato annullato, nove deputati erano assenti. Tra poco al Bundestag si procederà ad un nuova votazione ed è in corso il dibattito che sarà preceduto dal voto procedurale per consentire il secondo scrutinio in giornata. Con i voti della Sinistra e dei Verdi, Unione e Spd contano di poter convalidare la modifica procedurale e procedere con il secondo voto.

