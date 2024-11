Germania. Crisi governo Scholz dopo uscita Fdp: Opposizione chiede voto fiducia prossima settimana

Dopo che il cancelliere ha licenziato il ministro delle finanze Christian Lindner e l’uscita dell’Fdp dal governo, Scholz ha annunciato che a metà gennaio intendeva chiedere la fiducia al Parlamento, ma per opposizione è troppo tardi

L’opposizione conservatrice tedesca ha chiesto al cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz di sottoporsi al voto di fiducia in parlamento al più tardi la prossima settimana, dopo la rottura della coalizione di governo. La coalizione tripartita tra socialdemocratici, verdi e liberali della Fdp “è fallita”, ha dichiarato il presidente della Cdu Friedrich Merz, dopo una riunione del suo gruppo parlamentare a Berlino, mentre il cancelliere aveva chiesto di aspettare fino a a metà gennaio per sottoporre il suo mandato al voto dei deputati e aprire così la strada alle elezioni anticipate.

L’ormai ex ministro Lindner dopo il siluramento ha proposto al cancelliere tedesco, Olaf Scholz e al ministro dell’Economia Robert Habeck di indire nuove elezioni ad inizio 2025. La risposta del cancelliere alla richiesta avanzata a meno di due ore dall’inizio di un vertice di coalizione che avrebbe dovuto ricomporre la crisi di governo avviata dai liberali è stata drastica con il siluramento. Subito dopo Scholz, in conferenza stampa a Berlino ha annunciato che “porrà la questione della fiducia a gennaio 2025”, ma per l’opposizione che di chiederla entro una settimana.