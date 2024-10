Germania. Dopo Volkswagen anche la Bosch annuncia che intende licenziare 7mila dipendenti

L’azienda Bosch, che fornisce prodotti ai principali marchi automobilistici tedeschi Volkswagen e BMW, intende licenziare settemila dipendenti e potrebbe continuare a ridurre il numero di posti di lavoro

Lo ha dichiarato il direttore generale dell’azienda Stefan Hartung in un’intervista a Tagesspiegel. “Aumentare i volumi degli scambi con il mondo significa anche ridurre la capacità del mercato interno. Bosch è costretta a tagliare più di settemila posti di lavoro in Germania perché l’attività è sotto pressione. <…> Ora non posso escludere che dovremo apportare ulteriori modifiche alle nostre capacità di personale”, ha affermato.

Secondo Hartung, quest’anno Bosch non raggiungerà i suoi obiettivi economici e le vendite annuali saranno leggermente inferiori rispetto al 2023 . “La situazione è certamente difficile per l’intero settore, in tutto il mondo”, ha sottolineato il capo dell’azienda.

Tra le ragioni ha citato gli alti prezzi dell’energia, le tasse, la burocrazia tedesca, l’eccessiva regolamentazione, il protezionismo globale e l’incertezza sociale.

“Dobbiamo passare dalle parole ai fatti e attuare misure concrete prima delle elezioni del Bundestag per rafforzare l’economia a breve e lungo termine. Il patto industriale può avere successo solo se mettiamo da parte le differenze politiche tra i partiti e ci dedichiamo a questa causa,” – ha concluso il capo dell’azienda.

La decisione della Bosch, arriva dopo quella del capo del comitato aziendale della Volkswagen, Daniela Cavallo, che all’inizio della settimana, ha dichiarato che l’azienda intende chiudere almeno tre stabilimenti in Germania e tagliare decine di migliaia di posti di lavoro. In totale, la VW ha dieci stabilimenti, che danno lavoro a circa 120mila persone.

La Volkswagen non aveva mai effettuato licenziamenti e chiusure di produzione per motivi di risparmio. Secondo il direttore dell’azienda Oliver Blume, il nuovo corso sul risparmio è legato al desiderio dei concorrenti di stabilirsi in Europa e al calo di competitività della Germania. I media hanno scritto che i licenziamenti potrebbero iniziare dal 1 luglio 2025 e che i sostenitori delle misure di austerità all’interno del gruppo vogliono tagliare fino a 30mila dipendenti.

In risposta a questi piani, i sindacati hanno minacciato scioperi. La notte del 29 ottobre i lavoratori dell’industria metallurgica ed elettrica hanno iniziato a scioperare, insieme ai dipendenti della Volkswagen e della BMW. Il cancelliere Olaf Scholz ha affermato che le ragioni dell’annunciata chiusura degli stabilimenti VW potrebbe risiedere in decisioni errate della direzione dell’azienda.