Germania, Friedrich Merz “stoppa” Macron: “contrario a debito comune Ue per le spese di difesa e invio truppe”

Sono contrario ad un nuovo fondo europeo per la difesa sul modello del fondo Next Generation Eu attivato in occasione della pandemia e all’invio di truppe tedesche in Ucraina

Lo ha raccontato al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz), Friedrich Merz, prossimo cancelliere della Germania, rendendo pubblici temi e contenuti dell’incontro di ieri all’Eliseo con Emmanuel Macron. “Abbiamo idee simili, molto più di quanto mi aspettassi”, ha detto Merz. All’Eliseo, scrive la Faz, si ha l’impressione che Trump voglia ignorare le istituzioni dell’Unione europea e i loro rappresentanti”.

“L’annullamento all’ultimo minuto – ha aggiunto Merz – dell’appuntamento con l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, da parte del segretario di Stato americano Marco Rubio, nonché le osservazioni denigratorie di Trump sull’Ue, hanno confermato questa percezione. Macron segue con interesse l’idea del vincitore delle elezioni tedesche di istituire un secondo fondo speciale nazionale per le spese della difesa prima della fine della legislatura”.

“Ma, aggiunge la Faz, l’obiettivo di Merz era anche quello di smorzare le speranze di Macron per un nuovo fondo europeo per la difesa sul modello del fondo Next Generation Eu attivato in occasione della pandemia, modello che ha previsto l’emissione di debito comune da parte delle istituzioni europee”.

La Francia vorrebbe inoltre inviare forza militare di peacekeeping ma, osserva ancora il giornale tedesco, nel corso del colloquio fra i due c’è stata anche comprensione per l’atteggiamento più tiepido della Germania. Una delle più importanti garanzie di sicurezza è il rifornimento dell’esercito ucraino e la Germania può continuare a svolgere un ruolo chiave in questo ambito.