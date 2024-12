Germania. Il Bundestag ha sfiduciato il governo Scholz: elezioni anticipate, previste per il prossimo 23 febbraio

In Germania la crisi ora è ufficiale: votata la sfiducia al governo di minoranza guidato dal cancelliere Scholz . Le nuove elezioni sono previste il prossimo 23 febbraio

Sui 717 deputati presenti al Bundestag, 394 hanno votato contro Scholz, 207 in favore e 116 si sono astenuti, sfiduciando il governo del cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, nel suo intervento di questa mattina in aula aveva affermato che il suo “obiettivo è indire elezioni generali anticipate” e il parlamento lo ha “accontentato”. I deputati hanno votato per appello nominale. Il presidente Frank-Walter Steinmeier ora dovrà sciogliere il Parlamento e convocare nuove elezioni, con un anticipo di circa sette mesi rispetto alla scadenza naturale.

Come spiegato dallo stesso Scholz, la richiesta del voto di fiducia, arrivata a seguito della rottura della coalizione di governo tra Spd, Verdi e Fdp dopo il licenziamento del ministro delle Finanze, Christian Lindner (Fdp), è arrivata per poter “consentire nuove elezioni“. Il cancelliere rimarrà comunque in carica con funzioni esecutive. Dopo lo scioglimento, l’attuale Bundestag è ancora in grado di agire e può approvare leggi se dispone delle maggioranze necessarie, ma sarà molto difficile che si possa trovare una maggioranza sul bilancio (questione che, di fatto, ha portato al fallimento della coalizione di governo), con la conseguenza che la Germania passerà alla gestione provvisoria del bilancio il 1° gennaio.

Scholz, 66 anni, ha annunciato che si candiderà per un altro mandato, anche se i sondaggi lo danno molto indietro rispetto al leader dell’opposizione conservatrice Friedrich Merz dell’Unione Cristiano-Democratica, il partito dell’ex cancelliere Angela Merkel.