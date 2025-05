Germania. Merz eletto cancellerie alla seconda votazione con una maggioranza assoluta di 325 voti

Archiviato lo scivolone del primo turno, al secondo dove era necessaria, Friedrich Merz ha ottenuto la maggioranza assoluta di 325 voti ed è il nuovo cancelliere tedesco

Il Bundestag, per la prima volta nella storia, ha bocciato un cancelliere al momento della nomina Friedrich Merz al primo turno parlamentare è stato “impallinato” da 18 franchi tiratori, votato da 310 dei 630 parlamentari del Bundestag, sei in meno di quelli necessari per essere eletto cancelliere, “tradito” da 18 deputati.

Alle 15.15 il Bundestag ha ripreso la sua sessione e dopo 30 minuti il dibattito sulla mozione procedurale si è concluso aprendo la strada al secondo voto che è finito con la nomina di Friedrich Merz a cancelliere.

Il leader della Cdu ora potrà recarsi al Castello di Bellevue e ricevere il certificato di nomina dal Presidente federale. Secondo il programma provvisorio, il giuramento avverrà intorno alle 16.45 nel Bundestag. Seguirà poi la nomina dei ministri. Avrebbero poi potuto prestare giuramento intorno alle 18.15.

