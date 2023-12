Germania: morti improvvise più che raddoppiate (x 2,3) dopo l’introduzione del Vaccino Covid  ad inizio 2021

Da quando il vaccino covid è stato introdotto alla fine del 2020, in Germania i l numero di morti improvvise è più che raddoppiato passando da circa 6.000 a trimestre a 14.000, con un indice attuale di più di 80 persone che ogni giorno muoiono improvvisamente

Lo riporta “Il Giornale d’Italia”. Come mostra chiaramente la tabella, i dati riflettono l’andamento delle morti improvvise in Germania che dopo l’introduzione del vaccino anti covid per combattere il virus sono più che raddoppiate (x2,3). Il grafico è stato pubblicato dall’Associazione dei medici assicurativi (KBV), dopo che il parlamentare tedesco Martin Sichert e l’analista di dati Tom Lausen hanno chiesto di rendere pubblici. I dati che si basano sui registri assicurativi di 72 milioni di tedeschi, mostrano un aumento abbastanza drammatico delle morti improvvise.

Il grafico mostra in modo chiaro, partendo dalle cause che hanno portato a tali morti improvvise dopo l’introduzione del vaccino anti-covid all’inizio di gennaio 2021.

Morti in Germania per trimestre 2016-2022

Cause di morte Codici ICD-10: I46 + R96-R99

I46.1 Morte cardiaca improvvisa

I46.9 Arresto cardiaco non specificato

R96.0 Morte improvvisa

R96.1 Morte avvenuta entro meno di 24 ore dall’insorgenza dei sintomi, non altrimenti specificato

R98 Morte senza la presenza di altre persone

R99N Altre cause di morte, vaghe o non specificate

Secondo questi dati, il numero di morti improvvise da quando il vaccino è stato introdotto ,è più che raddoppiato passando da circa 6.000 a trimestre a 14.000 attualmente. La differenza, 8.000, significa che più di 80 persone ogni giorno muoiono improvvisamente e misteriosamente. I dati sono basati sui registri assicurativi di 72 milioni di tedeschi. Non è chiaro il motivo per cui l’autorità di regolamentazione dei medicinali del governo tedesco, il Paul Ehrlich Institute (PEI), non abbia analizzato e pubblicato questi dati prima d’ora.

Nel 2020 il governo tedesco ha standardizzato l’uso dei dati assicurativi per monitorare possibili danni da vaccinazione, ma questa legge non è stata messa in atto fino a quando Sichert e Lausen non hanno reso pubbliche le loro scoperte scioccanti in una recente conferenza stampa. Il professor Stefan Homburg, ex direttore dell’Istituto di finanza pubblica dell’Università di Hannover, ha twittato: “Da quando è iniziata la vaccinazione all’inizio del 2021, i decessi sono esplosi ‘improvvisamente e inaspettatamente’. Lo dimostrano i nuovi dati KBV dei 72 milioni di assicurati”.