Germania, per il Bfv, AfD è “estremismo di destra”. Rubio: “Tirannia mascherata”. Vance: “La Germania ha ricostruito il muro di Berlino”

L’Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione (Bfv) ha classificato il partito Alternative fur Deutschland (Afd) come una organizzazione di estrema destra accertata, a causa del carattere estremista dell’intero partito che viola la dignità umana

È quanto si legge nella nota dell’Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione. Il partito era già stato classificato come “caso sospetto” di estremismo, “poiché erano presenti numerosi indizi di attività volte a minare l’ordine democratico liberale. Questi indizi sono stati successivamente confermati e si sono consolidati in larga parte come certezze”, ritiene Bfv.

L’Afd è accusato di discriminare cittadini tedeschi con storia migratoria provenienti da paesi a maggioranza musulmana come membri paritari del popolo tedesco, definito etnicamente dal partito”, afferma il Bfv che nell’analisi ha incluso le attività dell’Afd durante le ultime tre campagne elettorali regionali, la ristrutturazione del rapporto tra il partito e la sua giovanile dichiaratamente estremista di destra, la “Junge Alternative”, nonché la campagna elettorale per le elezioni federali anticipate e la successiva formazione del gruppo parlamentare Afd nel nuovo Bundestag.

Immediata la replica dei due portavoce del partito, Alice Weidel e Tino Chrupalla: si tratta di una decisione “politica”, “un attacco alla democrazia”, perché Afd secondo gli ultimi sondaggi è addirittura primo partito in Germania: “Ci difenderemo”. Per Faeser, inoltre, non c’è “automatismo” tra la decisione dei servizi e la messa al bando del partito, anche se – ha aggiunto – “non si può escludere nulla”.

La notizia ha ingignato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, che ha definito “tirannia mascherata” la nota dell’Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione. Il ministero degli Esteri tedesco ha replicato direttamente a Rubio su X, “La Germania ha difeso la decisione dei suoi servizi segreti interni”, aggiungendo: “Questa è democrazia, abbiamo imparato dalla nostra storia che l’estremismo di destra deve essere fermato”.

Ma a rafforzare le accuse di Rubio ci ha pensato il vice presidente Usa JD Vance che su X ha commentato: “L’AfD è il partito più popolare in Germania e di gran lunga il più rappresentativo della Germania dell’Est. Ora i burocrati cercano di distruggerlo. L’Occidente ha abbattuto il Muro di Berlino insieme. Ed è stato ricostruito, non dai sovietici o dai russi, ma dall’establishment tedesco”. Dall’Italia il vicepremier Matteo Salvini ha definito “gravissima” la decisione delle autorità tedesche, definendola “un altro furto di democrazia” dopo i casi francese e rumeno.

Anche il cancelliere tedesco uscente Olaf Scholz ha mostrto perplessità sulla decisione dei servizi segreti che hanno classificato il partito come “caso sicuro di estremismo di destra”, invitando alla cautela sull’ipotesi di mettere al bando Alternativa per la Germania (AfD). “Penso che sia una questione in cui non dovremmo affrettarci”, ha dichiarato Scholz ricordando che “la Corte costituzionale ha respinto tutte le recenti richieste di vietare” AfD.

L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha scritto un rapporto su AfD “molto meticoloso” e ha citato “fonti accessibili al pubblico, in modo che possano essere esaminate in dettaglio”, ha sottolineato. Ora dovrà seguire un dibattito politico anche sulle conseguenze legali del documento.

